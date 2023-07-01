У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Согласно сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Day.Az.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 898 километров к юго-западу от города Синабанг, где проживает около 15 тысяч человек. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.