https://news.day.az/world/1577698.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Согласно сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Day.Az.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 898 километров к юго-западу от города Синабанг, где проживает около 15 тысяч человек. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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