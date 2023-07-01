В Польше назвали причину беспорядков во Франции

Беспорядки во Франции подтверждают выводы польского руководства о ситуации с миграцией в Евросоюзе, считает министр юстиции Польши Збигнев Зебро. В своем Twitter он отметил, что погромы во французских городах вызваны провальным подходом к приему беженцев из-за пределов Европы, против которого выступает Варшава, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это история о банкротстве миграционной политики и "культурного обогащения", о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да - референдуму [на уровне Евросоюза по вопросу перемещения мигрантов], нет перемещению беженцев", - написал Зебро.