В ходе беспорядков во Франции неизвестный расстрелял группу полицейских

В ходе беспорядков во Франции, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом инциденте сообщила Le Figaro.

По данным газеты, из 27 пострадавших полицейских семеро были тяжело ранены.