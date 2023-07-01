Стало известно сколько человек были арестованы в Иране за последний месяц

Иранская организация по правам человека сообщила, что количество граждан, арестованных в июне, увеличилось на 57% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает Day.Az, в прошлом месяце в Иране были арестованы 168 человек, в том числе 77 курдов.

Отмечено, что в июне, как и в предыдущие месяцы, продолжались аресты представителей религиозных меньшинств. За последний месяц иранские власти арестовали не менее пяти религиозных активистов.

По статистике, за последний месяц в Иране органами безопасности были арестованы не менее 25 женщин, что составляет 15% от общего количества заключенных.

В отчете говорится, что были арестованы по меньшей мере четыре активиста СМИ.