"КазТрансОйл" назвал объем поставок нефти в Германию

С начала 2023 года АО "КазТрансОйл" поставило в Германию 290 тыс. тонн казахстанской нефти.

Об этом сообщил Day.Az источник в компании.

Согласно информации, транспортировка нефти осуществлялась по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

"КазТрансОйл" подтвердило наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по вышеуказанному направлению, но фактические объемы транспортировки зависят от заявок нефтяных компаний.