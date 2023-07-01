"КазТрансОйл" назвал объем поставок нефти в Германию
С начала 2023 года АО "КазТрансОйл" поставило в Германию 290 тыс. тонн казахстанской нефти.
Об этом сообщил Day.Az источник в компании.
Согласно информации, транспортировка нефти осуществлялась по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
"КазТрансОйл" подтвердило наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по вышеуказанному направлению, но фактические объемы транспортировки зависят от заявок нефтяных компаний.
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