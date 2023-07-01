В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции - ВИДЕО
Бойцы Восьмой роты республиканской безопасности, которая специализируется на подавлении уличной преступности, направляются в Лион для усиления местных сил правопорядка, борющихся с погромами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Progrès.
По словам городских властей, в городе в ночь на 1 июля был отмечен "беспрецедентный уровень насилия". В ходе пресечения беспорядков были задержаны 74 человека.
Одним из наиболее серьезных инцидентов стало применение в ночь на 1 июля огнестрельного оружия против полицейских. По данным газеты Le Figaro, семь из них были обстреляны из длинноствольного оружия. По меньшей мере четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает газета.
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