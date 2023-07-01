Местные и иностранные журналисты подверглись нападениям во время беспорядков во Франции

Во Франции с начала беспорядков, возникших в результате убийства 17-летнего подростка алжирского происхождения, несколько журналистов стали жертвой физических нападений со стороны бунтовщиков.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом пишет французская газета La Figaro.

Отмечается, что ситуация явно свидетельствует о том, что власти не в состоянии обеспечить безопасность работы СМИ.

"Журналисты стали объектом нападений за желание выполнять свою работу. В прошлую субботу во время ночных беспорядков, последовавших за смертью 17-летнего Ноэля, по меньшей мере, на двенадцать журналистов, включая двух сотрудников редакции Le Figaro, было совершено нападение. Журналисты стали объектом нападений со стороны групп молодых участников беспорядков за то, что они фотографировали или освещали происходящие события. Им угрожали, оскорбляли, а некоторым из журналистов даже пришлось обратиться в травмпункт для наложения швов", - говорится в материале.

В ночь с 29 на 30 июня, во время освещения ситуации с беспорядками в районе Парижа, двое журналистов из Le Figaro стали жертвой нападения. Один из них был избит и ограблен в Нантере. Там же другой журналист, фотограф издания Liberation по имени Корантен Фолен, также подвергся жестокому нападению. Фотограф из редакции Point стал жертвой нападения в четверг вечером. По информации газеты, он получил травму колена и множественные ушибы после того, как его избила дюжина человек.

Кроме того, журналист катарского канала "Аль-Джазира" и его оператор также стали жертвой нападения, когда освещали в прямом эфире ситуацию с беспорядками. Во время съемки поджога мусорных баков несколько молодых людей собралось вокруг них. Журналист был жестоко избит, а оператора ограбили, отняв его оборудование.

Отметим, что ранее сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.