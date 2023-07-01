Председательство в ОЧЭС перешло к Турции

Начиная с 1 июля Турция на шесть месяцев стала председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министерства иностранных дел Турции.

"В 100-летие нашей республики мы принимаем председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мы готовы к активному председательству, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию, которые сегодня приобретают еще большую важность в черноморском регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле.