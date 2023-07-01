Король Нидерландов официально извинился за роль своей страны в истории рабства

Король Нидерландов Виллем-Александр официально извинился за роль своей страны в истории рабства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "NL Times", король Виллем-Александр принес извинения в своем выступлении на официальном мероприятии, посвященном 150-летию отмены рабства в бывших колониях Нидерландов.

"Сегодня я стою здесь перед вами. Как ваш король и как часть правительства, я прошу прощения сегодня", - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Марк Рютте принес извинения от имени Нидерландов.

Повторив извинения, монарх подчеркнул, что "начало положено", но в то же время "еще предстоит пройти долгий путь".

Виллем-Александр попросил "прощения" в своей речи. Он сказал, что много лет назад в этом направлении не предпринималось никаких шагов.

"В какой-то момент человек чувствует моральную обязанность действовать".