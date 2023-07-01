Во Франции продолжаются беспорядки

Следователи устанавливают обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в ночь на субботу в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3.

Отмечается, что "возбуждено несколько уголовных дел по факту незаконного ношения оружия после стычек, которые произошли между манифестантами и группировкой ультраправых". В общей сложности в коммуне в течение ночи были задержаны 11 человек, сообщает телеканал.

По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки были вооружены бейсбольными битами и дубинками.

По информации телеканала BFM, французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков, которые начались в ночь с 27 на 28 июня, около 2,4 тыс. человек.

Как указывает телеканал, в ночь на среду во Франции был задержан 31 человек, на четверг - 182 человека, на пятницу - 875 человек и на субботу - 1 311 человек. Таким образом, по данным BFM, в стране было в общей сложности задержано 2 399 человек.

В ночь на 1 июля французские власти использовали больше силы, чем в ночь на 30 июня. В частности, к обеспечению безопасности на улицах были привлечены 45 тыс. полицейских (в ночь на пятницу - 40 тыс.). Кроме того, власти решили использовать бронегруппу национальной жандармерии, состоящую из 18 бронетранспортеров.

В столкновениях с хулиганами пострадали 79 полицейских и жандармов (прошлой ночью - 249). Кроме этого, за минувшую ночь было подожжено 1 350 автомобилей (в ночь на пятницу - около 2 тыс.), ущерб причинен 234 зданиям (ночью ранее около 500).

Наиболее крупные беспорядки в ночь на субботу происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности в Сен-Дени.

В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних детей.