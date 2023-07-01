Во Франции похоронили подростка, убийство которого вызвало массовые беспорядки

В парижском пригороде Нантере состоялись похороны 17-летнего подростка, который был убит полицейским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Monde, проститься с погибшим собралось множество людей.

Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжилась в местной мечети Ибн Бадиса.

Вход на траурную церемонию контролировала "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодёжи, которые не пускали незнакомых людей. При этом журналистов попросили покинуть территорию.

17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ - и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь.

Резонансное убийство Наэля - единственного ребенка в семье, вызвало волнения в крупных городах Франции.

Полицейский, застреливший подростка, принёс извинения семье погибшего. Во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника беспорядков, которые начались после убийства подростка.