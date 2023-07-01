Трамп раскритиковал Байдена

ывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не соответствует мировым лидерам.

Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Южная Карлина, подверг Байдена критике за то, что тот перепутал Украину с Ираком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Джо Байден поставил нас на край третьей мировой войны, поскольку он совершенно не знает, что делать", - сказал он.

"Если вы посмотрите на мировых лидеров, тех, кто на вершине игры, <...> но у нас есть кое-кто, кто совсем не такой. <...> "Россия проигрывает войну в Ираке", - отметил Трамп, пародируя слова Байдена. - Вы можете случайно допустить ошибки, даже [сенатор] Линдси Грэм это делал, <...> но вы не можете называть Украину Ираком".

Байден ранее перепутал Украину с Ираком, комментируя ситуацию в России. Он беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго. Президент США утверждал, что Россия "очевидно проигрывает войну в Ираке".