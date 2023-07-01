В Иране неизвестные расстреляли полицейских

- есть погибшие и раненые

В городе Бафт провинции Керман в Иране неизвестные открыли огонь по полицейским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA.

Сообщается, что вечером в результате стрельбы неизвестных в городе Бафт один полицейский был убит, двое ранены.

Раненые были госпитализированы.