https://news.day.az/world/1577822.html В Иране неизвестные расстреляли полицейских - есть погибшие и раненые
В Иране неизвестные расстреляли полицейских - есть погибшие и раненые
В городе Бафт провинции Керман в Иране неизвестные открыли огонь по полицейским.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA.
Сообщается, что вечером в результате стрельбы неизвестных в городе Бафт один полицейский был убит, двое ранены.
Раненые были госпитализированы.
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