Во Франции на борьбу с беспорядками бросят бронемашины и элитное подразделение

На фоне беспорядков в стране МВД Франции направит в Лион элитное спецподразделение полиции CRS 8, а в Марсель - бронемашины полиции и два вертолета жандармерии.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение принято из-за обострения обстановки в этих городах. Отмечается, что в Марселе и Лионе не был введен комендантский час, несмотря на события. По данным телеканала, также по всей стране мобилизовано 45 тысяч жандармов.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.