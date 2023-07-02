Ограничение свободы слова во Франции

Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить социальные сети во время беспорядков в стране.

Об этом он заявил в беседе с радио France Info, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, необходимо изучить роль соцсетей. "Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? <...> Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", - подчеркнул Руссель.

Ранее глава французского министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти рассказал, что родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью. Напоминание о возможном заключении в тюрьме последовало из-за того, что, по данным властей, 30 процентов всех задержанных во время массовых беспорядков являются несовершеннолетними.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка.