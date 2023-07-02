https://news.day.az/world/1577830.html США позволят Японии стать ядерной державой
США позволят Японии стать ядерной державой
Япония находится на пороге получения ядерного оружия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает со ссылкой на американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.
Как говорится в статье, "Япония будет вынуждена преодолеть свое историческое нежелание даже обсуждать обретение ядерного оружия".
Ключевой целью японской оборонной стратегии является ее план покупки американских и создания собственных средств стратегического нападения, способных плоажать цели на материковом Китае и в Северной Корее.
В итоге же речь идет именно о создании японского ядерного арсенала.
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