США позволят Японии стать ядерной державой

Япония находится на пороге получения ядерного оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает со ссылкой на американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.

Как говорится в статье, "Япония будет вынуждена преодолеть свое историческое нежелание даже обсуждать обретение ядерного оружия".

Ключевой целью японской оборонной стратегии является ее план покупки американских и создания собственных средств стратегического нападения, способных плоажать цели на материковом Китае и в Северной Корее.

В итоге же речь идет именно о создании японского ядерного арсенала.