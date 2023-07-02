Власти Франции перебросили бронетранспортеры в Марсель

Французские власти перебросили два бронетранспортера в Марсель, чтобы подавить беспорядки в городе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.

По данным СМИ, в Марсель был направлен вертолет, чтобы координировать действия силовых структур.

Полиция сообщила, что в городе задержано 95 человек.