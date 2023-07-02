https://news.day.az/world/1577831.html Власти Франции перебросили бронетранспортеры в Марсель - ВИДЕО
Власти Франции перебросили бронетранспортеры в Марсель - ВИДЕО
Французские власти перебросили два бронетранспортера в Марсель, чтобы подавить беспорядки в городе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.
По данным СМИ, в Марсель был направлен вертолет, чтобы координировать действия силовых структур.
Полиция сообщила, что в городе задержано 95 человек.
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