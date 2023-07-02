В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата

Неизвестный мужчина открыл огонь на улице в городе Сисак в центральной части Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника, ведется уголовное расследование.

По данным Vecernji list, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь были госпитализированы. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.