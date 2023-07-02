https://news.day.az/world/1577832.html В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата
В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата
Неизвестный мужчина открыл огонь на улице в городе Сисак в центральной части Хорватии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника, ведется уголовное расследование.
По данным Vecernji list, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь были госпитализированы. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.
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