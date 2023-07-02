Беспорядки во Франции перекинулись на соседние страны

Массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа, перекинулись на Бельгию и Швейцарию.

Как сообщает Day.Az, очевидцы и местные СМИ делятся кадрами в социальных сетях. Сначала люди вышли на митинги в бельгийском Брюсселе. Там все проходило относительно мирно. Правоохранители выборочно проверяли людей, которые вызывали подозрение, и проводили задержания. По состоянию на 30 июня в Брюсселе были задержаны десять человек.

Теперь же беспорядки вспыхнули в Швейцарии. Особенно сильно досталось городу Лозанна, где во время массовых беспорядков мародеры начали грабить магазины.