https://news.day.az/world/1577851.html Компартия Франции призвала отключить социальные сети
Компартия Франции призвала отключить социальные сети
Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить социальные сети во время беспорядков в стране.
Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в беседе с радио France Info.
По его словам, необходимо изучить роль соцсетей.
"Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", - подчеркнул Руссель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре