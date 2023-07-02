Компартия Франции призвала отключить социальные сети

Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить социальные сети во время беспорядков в стране.

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в беседе с радио France Info.

По его словам, необходимо изучить роль соцсетей.

"Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", - подчеркнул Руссель.