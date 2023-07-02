Неизвестные напали на дом французского мэра

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн сообщил в ночь на 2 июля в Twitter, что на его дом совершено нападение. Позже сообщение было удалено, как передает Day.Az об этом сообщила газета Le Figaro.

Жанбрюн в соцсети написал, что на его дом совершена атака, в результате которой его супруга и ребенок получили ранения.

"Моя жена и дети в шоке и ранены", - поделился он.

Мэр заявил, что считает произошедшее покушением.

Как сообщает издание, пока Жанбрюн находился в мэрии, группа протестующих собралась перед его домом. Они попытались протаранить дом на автомобиле, а затем поджечь его. Жена мэра сбежала с двумя детьми и была ранена, когда бунтовщики преследовали ее. Она обратилась в больницу, дети провели остаток ночи "в безопасном месте", говорится в материале.