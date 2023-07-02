В ЕС назвали санкции оружием массового убийства

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что механизм санкций Евросоюза (ЕС) носит незаконный характер и нарушает резолюции ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Уоллес назвал санкции оружием массового убийства. "Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН - нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций", - написал он.