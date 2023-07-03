Американцы пожаловались на испепеляющую жару, от которой гибнут люди

На юге США столбик термометра уже третью неделю держится на отметке выше 40 градусов. В некоторых районах уже плюс 45. Жертвами палящего зноя только в одном Техасе стали как минимум 13 человек. Не лучше ситуация и в соседней Мексике.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в США сейчас задыхаются от по-настоящему испепеляющей жары. Там уже десятки погибших, начались перебои с электроснабжением, а над некоторыми Штатами нависло облако ядовитого смога. И, похоже, справиться с этим власти пока не в состоянии.

Аномальная жара накрывает Штаты стремительно. На юге столбик термометра уже третью неделю держится на отметке выше 40 градусов. В некоторых районах уже плюс 45. Жертвами палящего зноя только в одном Техасе стали как минимум 13 человек. Пострадавших - десятки. Медики просто не успевают реагировать на звонки.

"На улице сейчас невыносимое пекло. Я не помню таких высоких температур. Такие климатические условия очень опасны для человеческого организма, многие поступают к нам с обезвоживанием", - говорит координатор центра неотложной медицинской помощи Вероника Оропеза.

Но спрятаться в офисе под кондиционером возможность есть не у всех. Одной из самых опасных теперь считается профессия курьера. Этот доставщик едва не упал прямо на пороге клиента. Кадры уже облетели эфиры местных телеканалов. Погода впервые за долгое время вышла в топ американских новостей.

Люди в соцсетях пишут:

"В нашем Штате смертельная жара!",

"Больше 200 вызовов скорой. Более 40 человек попало в больницы",

"Из-за жары, полицейская собака умерла, преследуя преступника".

Газета New York Times даже запустила интерактивную карту. Ярко оранжевые зоны повышенного риска охватывают территорию с населением свыше 50 миллионов человек.

"Это похоже на то, что вы просто сидите у костра весь день, если вы находитесь на улице", - отмечает местный житель Дэрен Райли.

А вот заключенные самых южных тюрем страны оказались в смертельной ловушке. Выяснилось, что две трети колоний Техаса вообще не имеют кондиционеров. Им просто не хватило финансирования, в прессе уже заговорили о первых жертвах системы.

"Меня поражает отсутствие здравого смысла. Понятно же, что вентилятора недостаточно, чтобы охладить помещение. Заключенные сильно потеют, чувствуют усталость и слабость. Нужно заставлять их пить как можно больше воды", - говорит доктор Джесси Доусон.

Южнее, в Мексике, ситуация еще хуже. 69 погибших от перегрева лишь за последнюю неделю. Больше всего страдают сотрудники коммунальных служб и уличные рабочие.

"Я работаю на стройке, и это невыносимо. Мы поливаем себя водой и отдыхаем в течение 15 минут, а затем снова возвращаемся к работе. Мы делаем это каждый час", - сказал строитель, проживающий на севере Мексики Марко.

Прямо сейчас волна тепла надвигается на север - предупреждение выпустили в штате Нью-Йорк. Местных жителей уже попросили не выходить на улицу без крайней необходимости. Помимо палящего солнца, опасность представляет едкий смог, которым окутан город из-за горящих лесов Канады.