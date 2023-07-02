Cтраны мира должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе XI Форума глобального мира в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нужно разрешать конфликты путем диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран", - сказал Хань Чжэн.

Он также отметил необходимость использовать диалог, чтобы укреплять взаимное доверие, разрешать споры и добиваться безопасности.

Хань Чжэн призвал глобальное сообщество практиковать многосторонность и инклюзивность в международных отношениях, придерживаться принципов взаимной выгоды, взаимного уважения и независимости.