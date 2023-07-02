https://news.day.az/world/1577867.html Массовая стрельба произошла в Балтиморе - есть погибшие и раненые
Массовая стрельба произошла в Балтиморе - есть погибшие и раненые
По меньшей мере четыре человека погибли и 25 получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд, сообщают местные СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным BNO News, перестрелка началась ночью на вечеринке, там собрались более 100 человек.
Очевидцы сообщили, что люди собрались на ежегодное празднование под названием "Бруклинский день". Один из свидетелей рассказал, что слышал до 30 выстрелов.
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