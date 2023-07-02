Массовая стрельба произошла в Балтиморе

По меньшей мере четыре человека погибли и 25 получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд, сообщают местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным BNO News, перестрелка началась ночью на вечеринке, там собрались более 100 человек.

Очевидцы сообщили, что люди собрались на ежегодное празднование под названием "Бруклинский день". Один из свидетелей рассказал, что слышал до 30 выстрелов.