https://news.day.az/world/1577875.html МИД Ирана просит своих граждан воздержаться от поездок Францию
МИД Ирана просит своих граждан воздержаться от поездок Францию
Министерство иностранных дел Ирана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок во Францию из-за возникших там беспорядков.
Об этом сказал официальный представитель МИД страна Насер Канани, слова которого приводятся на Telegram-канале министерства, передает Day.Az.
Он призвал соотечественников, проживающих во Франции, не покидать свои дома без крайней необходимости, и избегать районов, где происходят столкновения.
МИД Ирана также рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок во Францию в текущей ситуации.
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