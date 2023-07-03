Сбившим двух пешеходов на зебре в Колпино оказался уголовник со стажем

Водителя, который сбил двух пешеходов на зебре, врезался в другой автомобиль, а затем скрылся, задержали в петербургском Колпино по горячим следам. Он оказался заядлым рецидивистом.

Как стало известно РЕН ТВ, криминальная биография 35-летнего Голубятникова И. включает четыре уголовных дела. Он отсидел семь лет за убийство и подвергся ограничению свободы за умышленное причинение вреда здоровью, передает Day.Az.

"Сейчас он также проходит подозреваемым по делу о краже", - рассказал источник.

Теперь Голубятникову грозит до 15 лет колонии за нарушение правил дорожного движения. Нам также стало известно, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.