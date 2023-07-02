В Стамбуле задержаны девять террористов РКК

В Стамбуле проведена операция по задержанию членов террористической организации РКК.

Как передает Day.Az об этом сообщают местные СМИ, в результате операции, в которой принимали участие силы спецназа Турции, были задержаны девять членов сирийского крыла организации РКК.

В домах, где проживали боевики, было изъято большое количество цифровых материалов и боеприпасы.

По факту ведется расследование.