https://news.day.az/world/1577887.html В Стамбуле задержаны девять террористов РКК
В Стамбуле задержаны девять террористов РКК
В Стамбуле проведена операция по задержанию членов террористической организации РКК.
Как передает Day.Az об этом сообщают местные СМИ, в результате операции, в которой принимали участие силы спецназа Турции, были задержаны девять членов сирийского крыла организации РКК.
В домах, где проживали боевики, было изъято большое количество цифровых материалов и боеприпасы.
По факту ведется расследование.
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