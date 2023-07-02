В Париже введен режим ЧП

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что вводить чрезвычайное положение в городе преждевременно. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в эфире телеканала BFM.

По его словам, власти Парижа пока обладают достаточными ресурсами для подавления беспорядков без введения режима ЧП.

Он добавил, что введенные ранее ограничения на движение общественного транспорта в столичном регионе после 21:00 (22:00 мск) продолжатся.

Ранее глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране.

Министр предупредил, что "родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс.". Он также указал, что из задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки треть составили подростки в возрасте младше 18 лет.