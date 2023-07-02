Более чем 376 тыс граждан Узбекистана проголосовали на досрочных выборах президента

С начала досрочного голосования по выборам президента Узбекистана 28 июня гражданам, не имеющим возможности находиться на месте жительства в день выборов, предоставлена возможность голосовать заранее, передает Day.Az.

Как сообщили в ЦИК Узбекистана, на 1 июля более 376 623 избирателей воспользовались правом досрочного голосования. Из них 275 592 избирателя проголосовали на территории Узбекистана, а 101 031 избиратель - за пределами страны.

Напомним, что досрочное голосование будет продолжаться до 5 июля, а день выборов назначен на 9 июля 2023 года.