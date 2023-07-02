https://news.day.az/world/1577916.html Иран назначил нового посла в Турции
Иран назначил нового посла в Турции
Посол Ирана в Турции Мохаммад Фаразманд объявил о завершении своей дипломатической миссии.
Как передает Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.
В публикации посол выразил благодарность сотрудникам, с которыми работал, и пожелал успехов новому послу Мохаммад Хасану Хабибуллахзаде.
Отметим, что новоназначенный посол ранее занимал должности временного поверенного в делах Ирана в Лондоне и главы бюро Западной Европы в МИД Ирана. Он также выполнял миссии в России и Швейцарии.
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