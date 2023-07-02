В Турции обсудят заявку Швеции в НАТО

Турецкое правительство планирует 3 июля под руководством Президента Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих и заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на Sabah.

Отмечается, что во главе повестки будут решения, связанные с экономической и социальной сферами. Кабмину нужно будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тыс. лир (около $850), а также об освобождении части населения от уплаты налогов при покупке компьютеров и телефонов.

По информации Sabah, в соответствующий пакет законопроектов войдут инициативы по поддержке пенсионеров и положение, запрещающее повышать арендную плату за жилье более чем на 25% до июля 2024 года.

Кроме того, по данным газеты, в правительстве обсудят выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО.