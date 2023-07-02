Стрельба в Балтиморе: есть погибшие и пострадавшие

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Есть данные о погибших и пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Двое погибших, 28 раненых - таковы итоги стрельбы в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Полиция сообщила, что 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия, а 20-летний мужчина умер после того, как его доставили в местную больницу.

Городское полицейское управление добавило, что трое раненых находятся в критическом состоянии, состояние девяти оценивается как средней тяжести. У всех госпитализированных - огнестрельные ранения.

Трагедия произошла во время празднования мероприятия "День Бруклина", на который собрались сотни людей. Один из очевидцев сообщил в интервью телеканалу Fox 45, что он слышал от 20 до 30 выстрелов.

Исполняющий обязанности комиссара полиции Балтимора сказал, что пока нет информации о подозреваемых или их возможных мотивах.