Британия и страны ЕС готовят новый удар по Ирану

Великобритания вместе со странами ЕС собираются объявить о планах впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за возможных поставок беспилотников в Россию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на британскую газету The Guardian.

По ее данным, "ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение".

Отмечается, что обоснованием нарушения сделки станет "продажа Ираном дронов России".

The Guardian уточняет, что реакция Тегерана на это решение неизвестна.