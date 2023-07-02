https://news.day.az/world/1577939.html Во Франции введут комендантский час
Во Франции введут комендантский час
Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Комендантский час начал действовать в Лилле, Динане, Круа, Рубе и других городах.
По информации телеканала, он будет действовать два часа с 20:00 по местному времени до 22:00. В зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.
Ограничение также вводится в ряде пригородов Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормандия).
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