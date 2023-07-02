Турция откроет Генконсульство в Туркестане

Турция откроет первое Генконсульство в духовной столице тюркского мира - казахстанском городе Туркестан, передает Day.Az.

Ожидается, что церемонию открытия представительства возглавит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров стран Организации тюркских государств в Туркестане, который пройдет в октябре этого года.