https://news.day.az/world/1577949.html Турция откроет Генконсульство в Туркестане
Турция откроет Генконсульство в Туркестане
Турция откроет первое Генконсульство в духовной столице тюркского мира - казахстанском городе Туркестан, передает Day.Az.
Ожидается, что церемонию открытия представительства возглавит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров стран Организации тюркских государств в Туркестане, который пройдет в октябре этого года.
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