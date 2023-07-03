Мощный пожар бушует во Владивостоке

Крупный пожар снимают на видео жители Владивостока. Днем 3 июля там загорелась стройка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь бушует на строящемся объекте на территории жилищного комплекса "Победа". По предварительной информации, там загорелись стройматериалы.

Огромный столб черного дыма виден за много километров от очага возгорания. Подробности выясняются.