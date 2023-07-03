https://news.day.az/world/1577965.html Мощный пожар бушует во Владивостоке - ВИДЕО
Мощный пожар бушует во Владивостоке - ВИДЕО
Крупный пожар снимают на видео жители Владивостока. Днем 3 июля там загорелась стройка.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь бушует на строящемся объекте на территории жилищного комплекса "Победа". По предварительной информации, там загорелись стройматериалы.
Огромный столб черного дыма виден за много километров от очага возгорания. Подробности выясняются.
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