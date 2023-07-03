Ночные беспорядки во Франции

На видео горящие автомобили в Дижоне, тушение пожаров в Анже, стрельба в Меце, разграбление магазина в Париже и взрыв в Страсбурге.

Несмотря на то, что инцидентов все равно много, интенсивность бунта не сравнится с тем что было четыре предыдущих ночи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм