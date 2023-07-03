https://news.day.az/world/1577976.html Страна ЕС оказалась на пороге гражданской войны - ВИДЕО
Страна ЕС оказалась на пороге гражданской войны - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ситуация в Европе на сегодняшний день близка к критической точке, за которой вполне может последовать гражданская война.
Наглядный пример - Франция, которая погрузилась в хаос после убийства подростка, выходца из Алжира.
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