Страна ЕС оказалась на пороге гражданской войны

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ситуация в Европе на сегодняшний день близка к критической точке, за которой вполне может последовать гражданская война.

Наглядный пример - Франция, которая погрузилась в хаос после убийства подростка, выходца из Алжира.