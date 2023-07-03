Тегеран под властью аномальной жары

В Иране сохраняется аномальная жара, в некоторых городах температура воздуха достигла 50 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в городах Зехек и Хирманд юго-восточной провинции Систан-Белуджистан столбики термометра превысили отметку в 50 градусов.

Метеорологи предупреждают, что ветреная погода чревата пыльными бурями.

Власти призвали граждан без особой необходимости не выходить на улицу, и по возможности не использовать автомобильный транспорт ввиду снижения видимости на дорогах.

Из-за повышенной концентрации пыли в больницы уже обратились более тысячи человеку, один скончался.