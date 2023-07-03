Турция нацеливается на развитие морских перевозок

В целях расширения доли в мировой морской торговле, Турция намерена также расширить возможности перевозок по Ро-Ро технологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, другим приоритетом для Анкары является доведение доли импортозамещения в судостроительной промышленности до 90 процентов.

В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции определили целью морской торговли, формирование новых транспортных маршрутов в бассейне Черного моря и Ближнего Востока.

Согласно планам ПСР, в среднесрочной перспективе планируется увеличить объем грузоперевозок морским транспортом, и увеличить портовые мощности Турции в соответствии с международными стандартами.

В рамках реализации мега-проекта "Стамбульский канал", будут продолжены работы по развитию инфраструктуры, в том числе мостов.

В целом до 2053 года правительство Турции намерено вложить в судоходство инвестиции в размере 21,6 млрд долларов.