Турция нацеливается на развитие морских перевозок
В целях расширения доли в мировой морской торговле, Турция намерена также расширить возможности перевозок по Ро-Ро технологии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, другим приоритетом для Анкары является доведение доли импортозамещения в судостроительной промышленности до 90 процентов.
В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции определили целью морской торговли, формирование новых транспортных маршрутов в бассейне Черного моря и Ближнего Востока.
Согласно планам ПСР, в среднесрочной перспективе планируется увеличить объем грузоперевозок морским транспортом, и увеличить портовые мощности Турции в соответствии с международными стандартами.
В рамках реализации мега-проекта "Стамбульский канал", будут продолжены работы по развитию инфраструктуры, в том числе мостов.
В целом до 2053 года правительство Турции намерено вложить в судоходство инвестиции в размере 21,6 млрд долларов.
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