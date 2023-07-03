Французская полиция продолжает аресты простующих

- более 150 за ночь

В ходе беспорядков во Франции в ночь на понедельник, 3 июля задержаны 157 человек.

Как передает Day.Az, по данным МВД республики, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали трое полицейских и жандармов.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин написал в Twitter, что ночью на одной из подземных автостоянок в Сен-Дени был устроен пожар, пострадало большое число транспортных средств.

Дарманин также выразил соболезнования родным и близким 24-летнего сотрудника пожарной службы, погибшего в время тушения пожара.

Причиной массовых волнений, продолжающихся с 27 июня во Франции, стало убийство полицейскими 17-летнего Ноэля М. в Нантере - пригороде к западу от Парижа.

По данным правоохранителей, находившийся за рулем автомобиля подросток был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и застрелен за неповиновение блюстителям правопорядка.