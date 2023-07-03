В Токио прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в понедельник в одном из зданий в центральной части Токио.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в центральном районе Минато недалеко от железнодорожной станции Симбаси. Судя по видеокадрам с места происшествия, выложенным в социальных сетях, взрыв произошел в здании, в котором находятся несколько кафе и ресторанов. Там началось возгорание, на месте работают по меньшей мере пять пожарных расчетов. По словам очевидцев, перед взрывом в здании ощущался запах газа.

По данным спасателей, по крайней мере четыре человека пострадали в результате случившегося. Местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

Взрыв был вызван утечкой газа в здании. Спасатели диагностировали легкие травмы у пострадавших, они находятся в стабильном состоянии.