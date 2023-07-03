https://news.day.az/world/1578114.html Армия Израиля сообщила о перестрелке близ мечети в Дженине
Армия Израиля сообщила о перестрелке близ мечети в Дженине
Перестрелка между израильскими военными и вооруженными боевиками идет в районе мечети в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, летательный аппарат нанес удар поблизости для устранения угрозы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В настоящее время происходят перестрелки с вооруженными боевиками у мечети в лагере Дженин. Летательный аппарат нанес удар поблизости, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре