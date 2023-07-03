Полиция Франции за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек

Французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским подростка в пригороде Нантер. Об этом в понедельник журналистам на брифинге заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы правопорядка были активно задействованы. 3,2 тыс. человек задержаны за три дня, это беспрецедентный показатель", - сказал он, отметив, что средний возраст задержанных составляет 17 лет. "60% из этих 3,2 тыс. задержанных раньше не имели никаких проблем с правосудием", - подчеркнул министр.

Дарманен добавил, что "надо говорить с кварталами и одновременно проявлять твердость по отношению к хулиганам". "Не следует искать социальные объяснения беспорядков там, где их нет", - считает он.

На воскресном совещании в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти будут на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста принять все необходимые меры для восстановления порядка в стране.