Французы требуют от правительства решительных мер

Почти 70% жителей Франции выступают за введение в стране чрезвычайного положения в связи с беспорядками, охватившими республику после того, как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения Ifop.

"69% французов высказались за введение чрезвычайного положения, - отмечается в тексте. - Большинство французов (69%) также осуждают насилие в разных частях страны".

57% опрошенных заявили, что поддерживают действия полиции и жандармерии.

Исследование проводилось путем опроса 1 005 жителей Франции старше 18 лет 29 и 30 июня.

Власти 10 коммун страны ввели комендантский час с запретом выхода на улицу в вечерние и ночные часы.

Ранее мы писали о количестве задержанных протестующих за время демонстраций.