Германия нарастила закупки электроэнергии

Германия была вынуждена в первом полугодии в значительной степени нарастить импорт электроэнергии из-за рубежа на фоне отказа от атомных электростанций. Об этом сообщила в понедельник газета Bild, в распоряжении которой оказался текст ответа кабмина на парламентский запрос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В период с 1 января по 12 июня ФРГ было зафиксировано 70 дней, в которые страна импортировала электроэнергию. В процентном соотношении потребность на 43% была покрыта закупками из-за рубежа, указывается в материале.

"Согласно общедоступным данным, Германия превратилась из экспортера электроэнергии в импортера. Это явление, скорее всего, связано с отказом от АЭС", - заявил эксперт по энергетике Андре Тесс.

Из-за решения правительства отключить все атомные станции Германия больше не может удовлетворять свои потребности за счет электроэнергии, произведенной внутри страны, говорится в статье. Из Франции ФРГ импортирует энергию, произведенную на атомных станциях, а из Чехии - произведенную на угольных, пишет таблоид.

ФРГ решила отказаться от атомной энергетики в 2011 году, это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС "Фукусима-1". К 1 января 2022 года на территории страны оставалось три станции. Первоначальный план заключался в том, чтобы отключить их по истечении 2022 года, но на фоне угрозы энергетического кризиса их работу продлили до 15 апреля. После этого их отключили окончательно.

Изначально предполагалось, что Германия на время энергетического перехода будет использовать больше газа из России. Ускорить независимость от экспорта ресурсов из РФ было решено после начала военной операции в Украине.