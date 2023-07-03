В Швеции опасаются, что сожжение Корана отрицательно скажется на имидже страны
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что инцидент с сожжением священного Корана в Стокгольме может негативно отразиться на имидже страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом Билльстрём заявил в интервью газете Syndsvenskan.
"Сожжение Корана в Стокгольме может негативно отразиться на позитивном имидже нашей страны", - сказал он.
По словам министра, власти прилагают усилия, чтобы спасти репутацию страны. "Если Швецию и дальше будут обвинять в исламофобии, это в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на положительном имидже страны. Трудно предсказать, какие последствия это будет иметь для членства Швеции в НАТО. При этом важно также, чтобы правительство также защищало свободу слова", - сказал глава дипломатии.
Ранее МИД Швеции выступил с осуждением акта сожжения Корана в Стокгольме в первый день праздника Гурбан.
С критикой в адрес шведских властей выступили ряд стран, в том числе Турция, Ирак, Пакистан, Индонезия, Афганистан, США и РФ.
Власти Швеции начали расследование инцидента.
В первый день праздника Гурбан в Стокгольме выходец из Ирака по имени Салван Момика сжег копию Корана. В районе проведения антиисламской акции, была обеспечена охрана полиции.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Швеции уверен, что страна войдет в НАТО.
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