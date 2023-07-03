В Швеции опасаются, что сожжение Корана отрицательно скажется на имидже страны

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что инцидент с сожжением священного Корана в Стокгольме может негативно отразиться на имидже страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом Билльстрём заявил в интервью газете Syndsvenskan.

"Сожжение Корана в Стокгольме может негативно отразиться на позитивном имидже нашей страны", - сказал он.

По словам министра, власти прилагают усилия, чтобы спасти репутацию страны. "Если Швецию и дальше будут обвинять в исламофобии, это в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на положительном имидже страны. Трудно предсказать, какие последствия это будет иметь для членства Швеции в НАТО. При этом важно также, чтобы правительство также защищало свободу слова", - сказал глава дипломатии.

Ранее МИД Швеции выступил с осуждением акта сожжения Корана в Стокгольме в первый день праздника Гурбан.

С критикой в адрес шведских властей выступили ряд стран, в том числе Турция, Ирак, Пакистан, Индонезия, Афганистан, США и РФ.

Власти Швеции начали расследование инцидента.

В первый день праздника Гурбан в Стокгольме выходец из Ирака по имени Салван Момика сжег копию Корана. В районе проведения антиисламской акции, была обеспечена охрана полиции.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Швеции уверен, что страна войдет в НАТО.