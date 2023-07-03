Эксперт рассказал о будущем Макрона и Франции

Протесты во Франции не приведут к отставке президента Эмманюэля Макрона, однако рейтинг одобрения его деятельности снизится, а обстановка в стране обострится.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в понедельник программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов.

Комментируя возможность отставки французского лидера, эксперт отметил, что протестные движения "вряд ли приведут" к уходу Макрона с поста, "поскольку так или иначе протесты полиция сможет подавить". "Другое дело, что она тоже недовольна и профсоюз полицейских уже выпускал целый ряд заявлений, в которых говорил о том, что как раз бездействие правительства делает их крайними, то есть поляризация идет по нескольким направлениям", - пояснил он.

Вместе с тем Барабанов считает, что массовые протесты будут иметь для французских властей серьезные последствия. "Последствия будут, ситуация накладывается на протесты социальные, на протесты желтых жилетов, на протесты против пенсионной реформы, которую ведет правительство Макрона. Здесь вполне можно ожидать и потери рейтингов его самого, и стоящих за ним политических сил, и в целом обострения обстановки", - добавил эксперт.

Аналитик также считает, что причина нынешних беспорядков именно в неэффективной политике действующих французских властей. "Я не разделяю той точки зрения, что во всем виноваты мигранты, - сказал эксперт. - К сожалению, политика французских властей по восприятию мигрантов и потомков мигрантов оказывается неэффективной, так что эти люди становятся жертвами полицейского произвола и потому ощущают себя гражданами второго сорта во Франции. Во многом это наследие постколониальных проблем, и поэтому какого-то серьезного выхода из этой ситуации пока, к сожалению, не видно".

Ранее мы писали о том, что французы требуют от правительства решительных мер.