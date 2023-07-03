Демонстрации на трассе Ереван-Гюмри

Жители Арагацотнской области в знак протеста 3 июля перекрыли трассу Ереван - Гюмри, на главном перекрестке села Кагавадзор.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они требуют встречи с губернатором Арагацотнской области.

По словам протестующих, им обещали отремонтировать 6-километровую дорогу, входящую в деревню. "Мы 30 лет ждем того, что и в нашем селе взойдет солнце. Сколько было случаев, когда вызывали "скорую помощь", но никто не приезжал, поскольку вся дорога в ямах. Мы вынужденно идем на этот крайний шаг, чаша терпения просто переполнена. Мы просим и требуем ремонта дороги", - заявили они.

Пробки в обе стороны растянулись на несколько километров. Протестующие пропускают лишь машины "скорой помощи" и автомобили с маленькими детьми.